Овечкин: «Пропущенная неделя немного ударила по мне, но я справлюсь»

Капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем состоянии после повреждения.

18 сентября 40-летний хоккеист получил травму нижней части тела на тренировке «Кэпиталз». Он пропустил несколько занятий команды и не принял участия в предсезонных матчах против «Бостона» (5:2), «Филадельфии» (5:1) и «Нью-Джерси» (3:2 Б). В воскресенье Овечкин провел полноценную тренировку на льду с командой без ограничения на контактную борьбу.

«Конечно, мне нужно больше игрового времени с ребятами, потому что, естественно, что пропущенная неделя немного ударила по мне. Но в целом я справлюсь. Все прошло очень хорошо, однако мы не хотим перенапрягаться, ведь это тренировочный лагерь и у нас еще есть время подготовиться к основному сезону. Так что я буду готов и надеюсь, что буду чувствовать себя хорошо», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что российский нападающий вряд ли сыграет в предсезонном матче против «Коламбуса», который пройдет в ночь с 30 сентября на 1 октября.

Первую игру в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 «Вашингтон» проведет 9 октября против «Бостона».