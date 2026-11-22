Мэттьюс повторил самую длинную действующую серию голов дома против одной команды НХЛ

Капитан и нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил шайбу в седьмом домашнем матче подряд против «Коламбуса». 21 ноября форвард открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ, однако «Мэйпл Лифс» уступили со счетом 3:4.

Как сообщил сайт «Торонто», Мэттьюс сравнялся с Райаном О'Райли по продолжительности самой длинной действующей серии голов на своем льду против одной франшизы. О'Райли также отличался в семи подряд домашних матчах против «Вегаса». Речь идет именно о продолжающихся сериях, а не об абсолютном рекорде за всю историю лиги.

Мэттьюс реализовал большинство на 18:38 первого периода после передач Джона Тавареса и Даррена Рэддиша. Этот гол стал для американца 14-м в сезоне и пятым при численном преимуществе. Форвард продлил личную результативную серию до трех матчей.

После двух периодов «Торонто» вел 3:1 благодаря голам Джейка Маккейба и Тедди Блюгера. Однако в третьей двадцатиминутке «Коламбус» забросил три шайбы — отличились Адам Фантилли, Мэттью Найс и Зак Веренски. Победный гол Веренски состоялся на отметке 56:32. Голкипер хозяев Энтони Столарз отразил 31 бросок из 35.

Для «Торонто» поражение стало девятым подряд.