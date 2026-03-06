Капитан «Торонто» Мэттьюс — о 10-матчевой безголевой серии в НХЛ: «Это тяжело»

Нападающий и капитан «Торонто» Остон Мэттьюс прокомментировал свою безголевую серию из 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

«Это тяжело. В последних трех играх у меня было много хороших моментов, однако шайба ни разу не попала в сетку. Но моменты есть. Такие отрезки иногда бывают, и нужно просто упорно трудиться», — приводит слова спортсмена Pro Football and Sports Network.

В последних 10 матчах на счету 28-летнего американца 7 результативных передач. Всего в этом сезоне форвард провел 57 игр и набрал 52 (26+26) очка.

«Мэйпл Лифс» с 65 очками занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.