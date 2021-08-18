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Капитан «Тампы» продал свой дом за 16 миллионов долларов

20:03
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Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос продал свой дом за 16 миллионов долларов, пишет в Twitter журналист Джо Смит.

Однако он отмечает, что не стоит связывать это с возможным обменом игрока. Просто Стэмкос получил сверхвыгодное предложение — реальная цена его недвижимости оценивалась в 9 миллионов долларов.

Контракт 31-летнего хоккеиста с зарплатой 8,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/24.

Стэмкос набрал 34 (17+17) очка в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 18 (8+10) баллов в 23 играх.

Вместе с «Тампой» он выиграла два Кубка Стэнли подряд.

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Иван Шитик все материалы автора

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