Капитан «Сиэтла» Джиордано может вернуться в «Калгари»

«Калгари» хочет укрепить линию обороны перед дедлайном. Для этого клуб хочет заполучить защитника «Сиэтла» Марка Джиордано, утверждает журналист Sportsnet Эрик Фрэнсис.

В нынешнем сезоне 38-летний Джиордано провел 26 матчей и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «минус 11». Его контракт с кэпхитом в 6,75 миллиона долларов истекает предстоящим летом.

Отметим, что ранее Джиордано несколько лет был капитаном «Калгари». Прошедшим летом он оказался в результате драфта расширения в составе «Сиэтла». «Огоньки» хотели сохранить игрока, но тогда «Кракены» потребовали пик первого раунда драфта и еще пару драфт-пиков, чтобы не забирать права на опытного игрока обороны.