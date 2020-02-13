Капитан «Сент-Луиса» рассказал о состоянии здоровья Боумистера

Капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело рассказал о состоянии здоровья защитника Джея Боумистера. У хоккеиста случился сердечный приступ на скамейке запасных, ему потребовалась экстренная медицинская помощь. В результате матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Анахаймом» (1:1) был перенесен.

— Вчера вечером после матча я вместе с моим отцом съездили в больницу, чтобы встретиться с отцом Боумистера и самим Джеем, — цитирует Пьетранджело The Athletic. — Я очень хотел увидеться с ним. Для меня это было важно. Мы устроили сеанс прямой связи по телефону с командой. Джей увидел одноклубников, все передали ему пожелания скорейшего выздоровления.

Не хочу говорить за всех, но нам спокойнее, когда мы знаем, что он в хороших руках. Он был в хорошем настроении, когда общался с нами. Поговорив с ним, мы чувствуем себя намного спокойнее.

Мы чувствуем себя намного лучше, зная, что он держится молодцом. Мы провели здесь ночь. Нам было бы крайне неприятно уезжать отсюда, если бы мы не знали, как у него обстоят дела. Здесь его отец, его жена сейчас дома. Наши жены поддерживают ее. Мы команда и заботимся друг о друге. Джей Бо остается самим собой, и нас это вдохновляет.