Капитан «Сан-Хосе» Кутюр объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

Капитан «Сан-Хосе» Логан Кутюр объявил о своем уходе из профессионального хоккея. Однако он останется на контракте с «Шаркс» до конца сезона-2026/27. 36-летний канадец пропустил большую часть предыдущих сезонов из-за лобкового остеита.

«К сожалению, из-за травмы я больше не могу играть в хоккей. Я чрезвычайно благодарен и горжусь тем, что играл 16 лет в лучшей лиге мира. Я хочу поблагодарить «Шаркс» и всех моих товарищей по команде на протяжении моей карьеры. И особенно спасибо «Шаркс» и хоккейным болельщикам по всему миру за вашу постоянную поддержку. Я буду продолжать болеть за «Шаркс», поскольку они стремятся вернуться к ежегодной борьбе за Кубок Стэнли, как мы делали это на протяжении многих лет», — приводит пресс-служба слова Кутюра.

Кутюр входит в пятерку лучших игроков «Сан-Хосе» за всю историю по нескольким показателям: количество сыгранных игр (933 матча, 5-е место), голы (323, 3-е место), очки (701, 4-е место), результативные передачи (378, 5-е место), голы в меньшинстве (14, 2-е место) и голы в большинстве (83, 4-е место).