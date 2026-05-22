Кросби — о будущем Малкина в «Питтсбурге»: «Все должно быть нормально»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби ответил на вопрос, будет ли команде сложно в случае ухода российского форварда Евгения Малкина.

Контракт 39-летнего хоккеиста с «Пингвинз» рассчитан до конца сезона-2025/26. По нему россиянин получает 6,1 миллиона долларов в год.

«Я всегда рассчитывал играть с ним. После общения со всеми мне показалось, что все должно быть нормально с точки зрения контракта Малкина. Я давно перестал строить планы на будущее. Много раз убеждался, что это плохая идея», — приводит The Athletic слова Кросби.

Канадец отметил, что готов поделиться мнением с генменеджером клуба Кайлом Дубасом, если его спросят, однако он не собирается выбирать игроков для состава команды.

«Думаю, все знают, как я отношусь к Джино. Все знают, что он значит для нашей команды, что он сделал для организации за 20 лет. Это и без слов понятно», — добавил хоккеист.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал вместе с командой Кубок Стэнли. В сезоне-2025/26 нападающий набрал 61 (19+42) очко в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 3 (2+1) очка в 6 играх плей-офф.

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