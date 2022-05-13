Кросби пропустит шестой матч первого раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби пропустит шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Рейнджерс», сообщает Майк Салливан.

По информации источника, 34-летний канадец сегодня утром катался самостоятельно с тренером Таем Хеннесом.

Отмечается, что в предстоящей встрече также не примет участие вратарь Тристан Джарри.

Напомним, что Кросби получил травму в пятой игре первого раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (5:3). Во втором периоде нападающий ушел в раздевалку после силового приема со стороны соперника и больше не возвращался на лед.

Матч «Питтсбург» — «Рейнджерс» состоится завтра, 14 мая. Встреча пройдет в Питтсбурге и начнется в 02.00 по московскому времени. После пяти игр счет в серии 3-2 в пользу «Пингвинз».