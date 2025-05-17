Кросби: «Я не ожидаю, что Овечкин завершит карьеру в НХЛ в этом году. Он играет просто потрясающе»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби уверен, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не станет завершать карьеру в НХЛ после сезона-2024/25.

«Я не ожидаю, что он закончит в этом году. Он играет просто потрясающе даже в таком возрасте. То, что он может сделать на льду, довольно невероятно, поэтому, если он будет себя хорошо чувствовать, то продолжит играть, я уверен в этом», — приводит TSN слова Кросби.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ 39-летний Овечкин набрал 73 (44+29) очка в 65 матчах. 6 апреля он побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в лиге за карьеру. Позднее россиянин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 897.

В плей-офф НХЛ-2024/25 Овечкин отметился 5 голами и 1 результативной передачей в 10 играх. «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли во втором раунде, уступив «Каролине» со счетом 1-4 в серии.