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Сегодня, 22:49

Капитан «Питтсбурга» Кросби рассказал о своей дружбе с Овечкиным

Алина Савинова
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, что его дружба с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным окрепла благодаря совместным участиям в мероприятиях НХЛ.

«Вы развиваете дружбу через этот опыт и подобные вещи. Так что, я думаю, это было здорово. Мы занимаемся этим уже долгое время. Приятно иметь такие отношения», — приводит слова хоккеиста журналист Уэс Кросби в своих соцсетях.

Кросби и Овечкин дебютировали в НХЛ в 2005 году. 39-летний россиянин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и трехкратным чемпионом мира. 37-летний канадец трижды выигрывал Кубок Стэнли, также на его счету две золотые медали Олимпийских игр и золото чемпионата мира.

Команды Кросби и Овечкина встретятся в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/25, который состоится 18 апреля.

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Александр Овечкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
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ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 80 47 33 99
3 Нью-Джерси 81 42 39 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 81 39 42 89
6 Детройт 80 38 42 83
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 81 55 26 114
2 Даллас 81 50 31 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 81 29 52 66
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 49 32 108
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 81 47 34 99
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 81 38 43 90
6 Анахайм 81 35 46 79
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 81 20 61 52
Результаты / календарь
6.04
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18.04
16.04 02:00
Филадельфия – Коламбус
 0 : 3
16.04 02:00
Оттава – Чикаго
 3 : 4 ОТ
16.04 02:00
Баффало – Торонто
 0 : 4
16.04 02:00
Бостон – Нью-Джерси
 4 : 5 ОТ
16.04 02:30
Айлендерс – Вашингтон
 1 : 3
16.04 02:30
Тампа-Бэй – Флорида
 5 : 1
16.04 03:00
Сент-Луис – Юта
 6 : 1
16.04 03:00
Миннесота – Анахайм
 3 : 2 ОТ
16.04 04:00
Калгари – Вегас
 5 : 4 Б
16.04 05:30
Сиэтл – Лос-Анджелес
 5 : 6
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