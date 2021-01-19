Капитан «Монреаля» рассказал, что думает о Романове

Капитан «Монреаля» Ши Уэбер высказал свое впечатление по поводу защитника Александра Романова.

21-летний российский хоккеист забил свой дебютный гол в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (3:1).

«Он просто не останавливается. Он великолепен и излучает тонну энергии везде — на льду, в раздевалке, в тренажерном зале», — цитирует Уэбера сайт НХЛ.

Романов провел сегодня на льду 17 минут 43 секунды. Всего на счету защитника два очка в трех матчах.

Романов был выбран «Монреалем» под общим 38-м номером на драфте НХЛ 2018 года. В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА.