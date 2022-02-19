Капитан «Миннесоты» спас команду от гола в пустые ворота

Капитан «Миннесоты» Джаред Сперджен помешал «Флориде» забросить шайьу в матче регулярного чемпионата НХЛ.

32-летний канадец заблокировал шайбу после того, как Картер Верхаге обыграл вратаря Кэмерона Талбота.

Тем не менее, «Пантерз» удалось дважды отметиться голами в первом периоде. После 20 минут игры счет 2:1 в пользу «Флориды».