Капитан "Миннесоты" Койву выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразных связок

Капитан "Миннесоты" Микко Койву выбыл до окончания сезона из-за травмы крестообразных связок и мениска в правом колене, информирует официальный сайт НХЛ. 35-летний форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата против "Баффало", столкнувшись с нападающим Тэйджем Томпсоном.

В 48 играх текущего сезона Койву набрал 29 (8+21) очков."Уайлд" выбрали нападающего под шестым номером на драфте 2001 года. В НХЛ финн провел 14 сезонов, сыграв 973 матча (все за "Миннесоту") и записав на свой счет 688 (201+487) очков.

Койву занимает первые места в истории клуба по количеству проведенных игр, набранных очков, голевых передач, бросков в створ ворот (2196), очков, набранных в большинстве (244), победных шайб (33) и голов в меньшинстве (10).