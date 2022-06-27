Капитан «Колорадо» напоил игроков шампанским из Кубка Стэнли

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли.

После официальной церемонии награждения игроки «Эвеланш» в раздевалки пили и обливались шампанским из Кубка Стэнли. Отметим, В составе «Эвеланш» чемпионом стал форвард Валерий Ничушкин. Для 27-летнего россиянина это первый Кубок Стэнли в карьере.

Для «Колорадо» это третий Кубок Стэнли в истории. Ранее команда становилась чемпионом в 1996 и 2001 году.