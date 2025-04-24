Капитан «Колорадо» Ландескуг сыграл в НХЛ впервые с 2022 года

Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг принял участие в третьем матче серии против «Далласа» (1:2) в 1/8 финала Кубка Стэнли.

32-летний швед вышел на лед впервые с 2022 года. Он отыграл 13 минут 16 секунд.

Ландескуг пропустил 1032 дня из-за повреждения колена. Как сообщает пресс-служба лиги, это четвертый показатель в истории НХЛ по временному интервалу между играми. Больший промежуток времени пропускали только Джим Пеплински (2000 дней), Марио Лемье (1341) и Уве Крупп (1036).