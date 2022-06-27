Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг поделился эмоциями после победы в Кубке Стэнли.

«Двадцать с лишним лет мы просто мечтали, хотели и работали для достижения этой цели. Наконец-то это свершилось после стольких напряженных лет и тяжелой работы. Эта команда просто потрясающая, и это касается всех, начиная с самого верха и заканчивая нашими массажистами, женами, болельщиками и всеми, кто работает на стадионе. Это невероятно», — приводит слова Ландескуга сайт НХЛ.

29-летний форвард так же высоко оценил работу генерального директора команды.

«Генеральный директор Джо Сакик проделал огромную работу, подобрав некоторых игроков, которые действительно сделали нас сложным соперником. Вы посмотрите на всех этих парней, на все эти части, которые просто очень хотели победить, и они просто готовы были сделать все, что потребуется», — отметил Ландескуг.

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли-2022. Для «Эвеланш» это третий трофей в истории. Ранее команда становилась чемпионом в 1996 и 2001 годах.