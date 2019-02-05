Капитан "Коламбуса" рассказал о разговоре с Панариным и Бобровским

Капитан "Коламбуса" Ник Фолиньо рассказал, о чем попросил российских одноклубников Артемия Панарина и Сергея Бобровского. По словам Фолиньо, его не касаются причины возможного ухода игроков, главное – чтобы они профессионально отрабатывали контракт, пока находятся в команде.

– Я не хочу много об этом говорить. Не собираюсь из-за этого волноваться, я знаю этих ребят, – цитирует Фолиньо The Athletic. - Однако я не могу контролировать их чувства и как-то влиять на них.

Я лишь сказал им, что, пока они в нашей команде, обязаны играть изо всех сил и делать все возможное для победы.

Пока они это делают, меня не волнуют причины, по которым они не продлевают контракт. Не думаю, что кто-то может сказать, что они этого не делают.

Да, с Бобровским было что-то подобное. Тогда пришлось с ним поговорить, но теперь мы идем дальше. Все мы люди, и у нас есть эмоции.

Однако никакие эмоции не должны влиять на дела команды. Об этом мы и просили ребят.