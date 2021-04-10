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Капитан «Коламбуса» отправлен в запас, чтобы не усугубить травму перед обменом

20:15
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Капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо отправлен в запас. По официальной информации, у игрока небольшая травма, пишет в Twitter журналист Элиотт Фридман.

Однако клуб готовит обмен 33-летнего хоккеиста и не хочет рисковать его здоровьем перед сделкой.

Генеральный менеджер «Блю Джэкетс» Ярмо Кекяляйнен подчеркнул, что из уважения к Фолиньо, который является капитаном команды с 2015 года, его обменяют только в случае согласия самого хоккеиста.

В нынешнем сезоне Фолиньо набрал 16 (7+9) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.

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