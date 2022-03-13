Капитан «Коламбуса» может пропустить несколько недель из-за травмы поясницы

Капитан «Коламбуса» Бун Дженнер может пропустить несколько недель из-за травмы. У 28-летнего форварда травма поясницы, сообщает сайт лиги.

Дженнер — лучший бомбардир и снайпер «Блю Джэкетс» в текущем сезоне. У него 44 (23+21) очка в 59 матчах.

При этом клуб не представил новой информации о травмах двух других нападающих — Патрика Лайне и Якуба Ворачека. Оба не сумели завершить матч регулярного чемпионата с «Миннесотой» (3:2 Б).