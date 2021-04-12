Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капитан «Коламбуса» Фолиньо стал игроком «Торонто»

01:09
Ник Фолиньо. Фото nhl.com
Ник Фолиньо. Фото nhl.com
Теги:

Нападающий «Коламбуса» Ник Фолиньо стал игроком «Торонто», сообщает официальный сайт «Блю Джэкетс» 12 апреля.

В обмен на 33-летнего хоккеиста «Коламбус» получит дополнительный выбор в первом раунде драфта в нынешнем году и драфт-пик в четвертом раунде в следующем году. Также клуб продолжит платить половину зарплаты по контракту американца, который истекает в конце нынешнего сезона.

Также по условиям трехстороннего трейда состав «Торонто» пополнил форвард «Сан-Хосе» Стефан Ноэсен, а взамен «акулы» получили драфт-пик в четвертом раунде в 2021 году.

В нынешнем сезоне Фолиньо набрал 16 (7+9) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...