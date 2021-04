Капитан «Коламбуса» Фолиньо стал игроком «Торонто»

Нападающий «Коламбуса» Ник Фолиньо стал игроком «Торонто», сообщает официальный сайт «Блю Джэкетс» 12 апреля.

В обмен на 33-летнего хоккеиста «Коламбус» получит дополнительный выбор в первом раунде драфта в нынешнем году и драфт-пик в четвертом раунде в следующем году. Также клуб продолжит платить половину зарплаты по контракту американца, который истекает в конце нынешнего сезона.

Также по условиям трехстороннего трейда состав «Торонто» пополнил форвард «Сан-Хосе» Стефан Ноэсен, а взамен «акулы» получили драфт-пик в четвертом раунде в 2021 году.

TRADE: We have acquired a first-round pick in the 2021 NHL Draft and a fourth-round pick in the 2022 NHL Draft from Toronto in exchange for F Nick Foligno.#CBJ | @Huntington_Bank



