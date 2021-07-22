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Капитан «Калгари» Джиордано продолжит карьеру в «Сиэтле»

04:24

«Сиэтл» забрал на драфте расширения капитана «Калгари» Марка Джиордано. 37-летний канадец провел всю свою карьеру в НХЛ в составе «Флэймз».

В прошедшем сезоне Джиордано принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 26 (9+17) очков.

Напомним, первым игроком «Сиэтла» стал защитник Жереми Лозон из «Бостона». Также клуб подписал двукратного победителя Кубка Стэнли Янни Гурда и вратарей Витека Ванечека («Вашингтон»), Криса Дриджера («Флорида») и Джоя Даккорда («Оттава»).

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Евгений Козинов все материалы автора

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