Овечкин не забил в седьмом матче НХЛ подряд

Капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:5).

Для 40-летнего россиянина это седьмой матч подряд без голов. В декабре Овечкин сыграл 9 матчей за «Кэпиталз» и набрал 6 (2+4) очков. Всего в сезоне-2025/26 на его счету 31 (14+17) очко в 35 играх.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ (911 голов). Россиянин занимает второе место по голам в лиге с учетом плей-офф (988), уступая Уэйну Гретцки 28 голов.

Российский нападающий выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.