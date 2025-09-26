Капитан «Флориды» Барков может пропустить сезон из-за травмы

Нападающий и капитан «Флориды» Александр Барков может пропустить сезон-2025/26 из-за травмы, сообщает журналист Элиотт Фридман.

По информации источника, 30-летний финн получил повреждение 25 сентября на тренировке. Отмечается, что более подробная информация появится в течение двух суток.

Барков был выбран «Пантерз» на драфте НХЛ 2013 года под общим вторым номером. В сезоне-2024/25 на его счету 67 матчей в регулярном матче, в которых он набрал 71 (20+51) очко. В плей-офф форвард забил 6 голов и отдал 16 результативных передач в 23 играх.