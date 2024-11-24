Капитан «Филадельфии» Кутюрье — о Мичкове: «Приятно видеть его рост. Уверен, это только начало»

Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье поделился мнением об игре российского нападающего команды Матвея Мичкова.

«Я думаю, мы видели его атакующие навыки с первого дня тренировочного лагеря. Кажется, он еще в процессе обучения оборонительной стороне игры. Он учится, становится лучше каждый день, и он хочет развиваться. Приятно видеть его рост, и я уверен, что это только начало», — цитирует Кутюрье пресс-служба НХЛ.

В субботу, 23 ноября, 19-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме матча против «Чикаго» (3:2) и был признан первой звездой встречи.

В нынешнем сезоне Мичков провел 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 16 (7+9) очков.