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Коннор Макдэвид: «Овечкин держит золотой стандарт, когда дело доходит до забивания голов»

09:39
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался в адрес российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. 34-летний форвард оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерз» (3:4 ОТ).

— Овечкин стабильно забивает на протяжении уже 15 лет, — приводит Washington Post слова Макдэвида. - Он один из лучших снайперов в истории. Он держит золотой стандарт, когда дело доходит до забивания голов.

Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых играх.

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