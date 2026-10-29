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Макдэвид стал третьим хоккеистом в истории НХЛ с несколькими месяцами по 25 передач

Дмитрий Сомов

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид во второй раз за карьеру сделал не менее 25 результативных передач за календарный месяц регулярного чемпионата НХЛ. Ранее повторить такой результат удавалось только Уэйну Гретцки и Марио Лемье.

Макдэвид дважды ассистировал партнерам в домашнем матче с «Калгари» (4:0) и довел число голевых передач в октябре до 28. В 13 играх этого регулярного чемпионата 29-летний канадец набрал 36 (8+28) очков. Ранее отметку в 25 передач за месяц он преодолел в феврале 2024 года — тогда у него было ровно 25 ассистов.

По данным сайта НХЛ, Макдэвид стал только третьим игроком в истории лиги, которому удалось провести как минимум два календарных месяца с 25 и более передачами. Гретцки достигал этого показателя 14 раз, Лемье — трижды. У капитана «Ойлерз» теперь два таких месяца.

Первый результативный пас в игре с «Калгари» Макдэвид отдал Матье Жозефу, открывшему счет в первом периоде. В начале третьей двадцатиминутки канадец помог Каспери Капанену реализовать большинство. Это был 231-й матч Макдэвида в НХЛ как минимум с двумя передачами. По этому показателю в истории «Эдмонтона» он уступает только Гретцки (326).

Другие шайбы забросили Маттиас Экхольм и Алекс Форментон. Вратарь «Ойлерз» Тристан Джарри отразил все 24 броска и оформил 24-й сухой матч в карьере.

«Эдмонтон» одержал девятую победу в 13 встречах сезона, прервав четырехматчевую победную серию «Калгари».

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Коннор Макдэвид
Уэйн Гретцки
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
Марио Лемье
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