Капитан «Детройта» получил дисквалификацию на один матч
Капитан «Детройта» Ларкин получил дисквалификацию на один матч
08:00
Капитан «Детройта» Дилан Ларкин получил дисквалификацию на 1 один матч за удар по лицу нападающего «Тампы» Матье Жозефа, сообщает пресс-служба Департамента безопасности лиги.
Эпизод произошел в середине второго периода. Судьи в игре наказали американца матч-штрафом.
По условиям коллективного соглашения, из зарплаты 25-летнего игрока будет удержано 30,5 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.
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