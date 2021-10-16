Капитан «Детройта» получил дисквалификацию на один матч

Капитан «Детройта» Дилан Ларкин получил дисквалификацию на 1 один матч за удар по лицу нападающего «Тампы» Матье Жозефа, сообщает пресс-служба Департамента безопасности лиги.

Эпизод произошел в середине второго периода. Судьи в игре наказали американца матч-штрафом.

По условиям коллективного соглашения, из зарплаты 25-летнего игрока будет удержано 30,5 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.