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Капитан «Детройта» получил дисквалификацию на один матч

Капитан «Детройта» Ларкин получил дисквалификацию на один матч
08:00
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Капитан «Детройта» Дилан Ларкин получил дисквалификацию на 1 один матч за удар по лицу нападающего «Тампы» Матье Жозефа, сообщает пресс-служба Департамента безопасности лиги.

Эпизод произошел в середине второго периода. Судьи в игре наказали американца матч-штрафом.

По условиям коллективного соглашения, из зарплаты 25-летнего игрока будет удержано 30,5 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

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Иван Шитик все материалы автора
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