Капитан «Чикаго» Тэйвз рассказал о серьезных проблемах со здоровьем
Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз рассказал о своих проблемах со здоровьем.
«Я все еще восстанавливаюсь после заболевания коронавирусом, которое повлияла на мою иммунную систему. Было очень непросто играть в таком состоянии.
Сейчас я дошел до такого состояния, которое не позволяет мне продолжать играть. Мне не остается ничего, кроме как взять паузу и сосредоточиться на своем здоровье», - приводит слова Тэйвза пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне форвард набрал 28 (14+14) очков в 46 матчах регулярного чемпионата.
У него действует последний год контракта, по которому Тэйвз получает 10,5 миллиона долларов за сезон.
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|19.02
|01:00
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Бостон – Айлендерс
|6 : 2
|19.02
|01:30
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Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 5
|19.02
|02:00
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Даллас – Коламбус
|1 : 4
|19.02
|03:00
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Торонто – Монреаль
|5 : 1
|19.02
|04:00
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Каролина – Вашингтон
|4 : 1
|19.02
|06:00
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Ванкувер – Филадельфия
|6 : 2
|19.02
|06:00
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Калгари – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|19.02
|06:30
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Вегас – Тампа-Бэй
|5 : 4
|19.02
|06:30
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Лос-Анджелес – Аризона
|6 : 5 Б
|19.02
|06:30
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Сан-Хосе – Баффало
|2 : 4
|19.02
|06:30
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Сиэтл – Детройт
|4 : 2
|19.02
|22:00
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Миннесота – Нэшвилл
|- : -
|19.02
|22:00
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Оттава – Сент-Луис
|- : -
|19.02
|23:00
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Колорадо – Эдмонтон
|- : -
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