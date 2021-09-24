Капитан «Чикаго» Тэйвз рассчитывает сыграть в первом матче сезона НХЛ

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз надеется сыграть в первом матче предстоящего сезона НХЛ.

«Я поставил перед собой такую задачу, но не буду торопиться. Постараюсь понять, как относиться к игре, пока не набрал форму и не могу действовать на 100 процентов. Так что я двигаюсь вперед шаг за шагом, хочу восстановиться, смотрю видео, думаю о тактике. Вот мой план. Я очень хочу сыграть в первом матче, но пока я все внимание уделяю завтрашнему дню.

Я очень сильно устал, но у меня внутри приятное ощущение. Я говорю себе, что повода для волнений нет, что мне уже не нужно отправляться домой и приходить в себя, лежа на диване, в течение двух или трех дней, ничего не делая. Так что прогресс есть, я так считаю. Очень рад, что могу играть и чувствовать себя хорошо», — цитирует Тэйвза русскоязычный сайт НХЛ.

«Чикаго» откроет сезон 13 октября гостевым матчем против «Колорадо». Тэйвз пропустил минувший сезон из-за синдрома хронического иммунного ответа.