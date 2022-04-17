Капитан «Чикаго» может запросить обмен в межсезонье

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз недоволен вектором развития клуба. У него уже назначены несколько встреч с генеральным менеджером клуба Кайлом Дэвидсоном, сообщает Chicago Sun-Times.

Велика вероятность того, что 33-летний Тэйвз летом запросит обмен в другой клуб.

Контракт форварда с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан еще на сезон. У него в договоре прописан полный запрет на обмен без согласия игрока.

Напомним, что Тэйвз провел всю карьеру в НХЛ в составе «Чикаго». «Блэкхокс» выбрали его на драфте-2006 под общим 3-м номером.

В составе «Чикаго» Тэйвз трижды выигрывал Кубок Стэнли. В 2010-м он получил приз самому ценному игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи».

Также он является двукратным победителем Олимпийских игр и чемпионом мира в составе сборной Канады. Он стал самым молодым членом «Тройного золотого клуба» в истории.