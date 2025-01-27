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Сегодня, 13:55

Капитан «Чикаго» был удален за пародию на Капризова

Сергей Ярошенко
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Капитан «Чикаго» форвард Ник Фолиньо получил четыре минуты штрафа за то, что спародировал российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

Это произошло в середине второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Блэкхокс» и «Уайлд» (2:4), после чего гости успешно воспользовались численным преимуществом: шайбу на свой счет записал нападающий Юэль Эрриксон Эк с передачи Капризова.

В этом сезоне на счету 27-летнего россиянина 37 матчей, в которых он набрал 52 (23+29) очка.

Кирилл Капризов
Ник Фолиньо
Юэль Эрикссон Эк
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 51 28 23 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 51 25 26 56
5 Тампа-Бэй 48 26 22 55
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 49 23 26 51
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 51 34 17 71
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 50 23 27 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 50 31 19 66
2 Эдмонтон 49 31 18 65
3 Лос-Анджелес 46 26 20 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 48 21 27 52
6 Сиэтл 50 22 28 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 52 14 38 34
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Оттава – Юта
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Виннипег – Калгари
 5 : 2
27.01 03:00
Чикаго – Миннесота
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