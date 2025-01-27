Капитан «Чикаго» был удален за пародию на Капризова

Капитан «Чикаго» форвард Ник Фолиньо получил четыре минуты штрафа за то, что спародировал российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

Это произошло в середине второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Блэкхокс» и «Уайлд» (2:4), после чего гости успешно воспользовались численным преимуществом: шайбу на свой счет записал нападающий Юэль Эрриксон Эк с передачи Капризова.

В этом сезоне на счету 27-летнего россиянина 37 матчей, в которых он набрал 52 (23+29) очка.