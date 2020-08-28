НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капитан «Бостона» поддержал отмену матчей НХЛ

08:35
Здено Хара. Фото AFP
Здено Хара. Фото AFP
Теги:

Капитан «Бостона» Здено Хара поддержал решение отменить на некоторое время матчи плей-офф НХЛ.

— Мы должны остановиться на время и обдумать то, что происходит, — цитирует словака NBC. — Существует очевидная проблема. И именно по этой причине все ведущие спортивные лиги приостановили матчи.

Массовые беспорядки в Соединенных Штатах продолжаются. Напомним, 29-летний отец шестерых детей Джейкоб Блейк, который пытался остановить ссору между двумя женщинами, был ранен в спину пулями, выпущенными в него в воскресенье, 23 августа, сотрудниками полиции. Это произошло в тот момент, когда мужчина попытался сесть в свою машину. По словам адвоката, представляющего интересы семьи пострадавшего, трое его маленьких сыновей также находились в это время в автомобиле.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир