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Сегодня, 16:29

Капитан «Бостона» Маршан — о Задорове: «Он просто зверь, который может все»

Алина Савинова
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Никита Задоров.
Фото Brian Fluharty-Imagn Images, USA Today Sports

Капитан «Бостона» Брэд Маршан высоко оценил игровые навыки российского защитника команды Никиты Задорова.

«Он просто невероятен. Просто зверь, который может все. Он обладает впечатляющими атакующими навыками. Он большой и сильный, для него не существует авторитетов», — цитирует Маршана пресс-служба НХЛ.

Прошлый сезон Задоров завершал в «Ванкувере», вместе с которым дошел до полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ — на этой стадии команда в серии проиграла «Эдмонтону» (3-4).

В июле 29-летний россиянин подписал шестилетний контракт с «Бостоном» на общую сумму 30 миллионов долларов. Он провел три матча за «Брюинз», в которых отметился двумя голевыми передачами.

Брэд Маршан
Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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3 Бостон 3 2 1 4
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