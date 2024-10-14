Капитан «Бостона» Маршан — о Задорове: «Он просто зверь, который может все»
Капитан «Бостона» Брэд Маршан высоко оценил игровые навыки российского защитника команды Никиты Задорова.
«Он просто невероятен. Просто зверь, который может все. Он обладает впечатляющими атакующими навыками. Он большой и сильный, для него не существует авторитетов», — цитирует Маршана пресс-служба НХЛ.
Прошлый сезон Задоров завершал в «Ванкувере», вместе с которым дошел до полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ — на этой стадии команда в серии проиграла «Эдмонтону» (3-4).
В июле 29-летний россиянин подписал шестилетний контракт с «Бостоном» на общую сумму 30 миллионов долларов. Он провел три матча за «Брюинз», в которых отметился двумя голевыми передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|4
|3
|1
|6
|2
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|3
|3
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|4
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|5
|Питтсбург
|3
|1
|2
|2
|6
|Айлендерс
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|3
|2
|1
|4
|2
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|3
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|4
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|5
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|6
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Юта
|3
|3
|0
|6
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|3
|1
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|3
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|3
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|6
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
|14.10
|01:00
|
Виннипег – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|14.10
|03:00
|
Эдмонтон – Калгари
|1 : 4
|14.10
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|2 : 0
|14.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|3 : 1
|14.10
|20:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|- : -
|14.10
|20:00
|
Нью-Джерси – Юта
|- : -
|14.10
|20:00
|
Бостон – Флорида
|- : -
Новости