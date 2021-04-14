Капитан «Баффало» Айкел перенесет операцию и пропустит остаток сезона
19:30
Капитану «Баффало» Джеку Айкелу может потребоваться операция. Хоккеист пропустит остаток регулярного чемпионата и будет планомерно готовиться к следующему сезону, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.
В этом сезоне Айкел набрал 18 (2+16) очков в 21 игре при полезности «-11».
«Баффало» имеет худший результат в чемпионате, набрав только 27 очков в 42 играх.
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