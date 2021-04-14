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Капитан «Баффало» Айкел перенесет операцию и пропустит остаток сезона

19:30
Джек Айкел. Фото nhl.com
Джек Айкел. Фото nhl.com
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Капитану «Баффало» Джеку Айкелу может потребоваться операция. Хоккеист пропустит остаток регулярного чемпионата и будет планомерно готовиться к следующему сезону, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

В этом сезоне Айкел набрал 18 (2+16) очков в 21 игре при полезности «-11».

«Баффало» имеет худший результат в чемпионате, набрав только 27 очков в 42 играх.

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