Капитан «Баффало» Айкел перенесет операцию и пропустит остаток сезона

Капитану «Баффало» Джеку Айкелу может потребоваться операция. Хоккеист пропустит остаток регулярного чемпионата и будет планомерно готовиться к следующему сезону, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

The Sabres have announced the following update regarding forward Jack Eichel. pic.twitter.com/SlpzHy7sWp — Sabres PR (@SabresPR) April 14, 2021

В этом сезоне Айкел набрал 18 (2+16) очков в 21 игре при полезности «-11».

«Баффало» имеет худший результат в чемпионате, набрав только 27 очков в 42 играх.