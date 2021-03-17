Капитан «Айлендерс» выбыл до конца сезона

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло 17 марта объявил, что капитан команды Андерс Ли пропустит остаток нынешнего сезона, пишет в Twitter журналист Артур Стэйпл.

Ранее речь шла о том, что 30-летний форвард не будет играть до конца регулярного чемпионата. Однако нападающему предстоит перенести операцию, после которой он сможет восстановиться только к старту следующего сезона.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 12 шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности «+11» и 12 минутах штрафного времени.