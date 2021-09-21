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Капитан «Айлендерс»: «Варламов и Сорокин составляют один из лучших тандемов в НХЛ»

11:30
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Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли считает игру российских голкиперов Семена Варламова и Ильи Сорокина ключом к успехам команды.

«Они составляют один из лучших тандемов в НХЛ. По-моему, они уже всем это доказали. Надежность Варли ни разу не подвергалась сомнению с момента, когда он пришел в «Айлендерс». Что касается Ильи, его атлетизм позволяет ему делать сейвы даже в самых безнадежных ситуациях. Оба обладают спокойствием и уверенностью, которые оказывают положительное влияние на команду, и играть с ними максимально приятно.

Тренировки с ними? Я исчерпал весь арсенал своих финтов в самом начале сезона, и затем каждая тренировка была серьезным вызовом. Честно говоря, предпочел бы, чтобы мне не приходилось каждый раз ломать голову, как их обыграть», — цитирует Ли русскоязычный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне 26-летний Сорокин дебютировал в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 22 матча, показав коэффициент надежности 2,17 при 91,8 процента отраженных бросков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/lee-varlamov-i-sorokin-odin-iz-luchshih-tandemov-v-nhl/c-326223120

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Александр Кравченко все материалы автора

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