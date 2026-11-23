Барков и Маршан могут вернуться в состав «Флориды» 25 ноября

Капитан «Флориды» Александр Барков и нападающий Брэд Маршан близки к возвращению после травм, сообщил официальный сайт клуба НХЛ после командной тренировки.

Барков получил повреждение ноги 1 октября во втором матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе». Финский хоккеист ранее полностью пропустил сезон-2025/26 из-за травмы колена. Маршан выбыл 6 октября после столкновения со штангой ворот в игре с «Лос-Анджелесом».

Клуб из Флориды допустил участие обоих игроков в домашнем матче с «Оттавой» 25 ноября. Перед этим «Пантерз» проведут интенсивную тренировку 24 ноября, а хоккеистам необходимо получить окончательное разрешение врачей. Решение об их выходе на лед пока не принято.

Барков — лучший бомбардир в истории «Флориды» с 782 очками (286 голов и 496 передач) в 806 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. С командой он дважды выиграл Кубок Стэнли. Экс-капитан «Бостона» Маршан присоединидся к «Пантерз» в дедлайн 2025 года и после этого стал чемпионом с новой командой.