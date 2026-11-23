Канцеров — о первом хет-трике в НХЛ: «Это потрясающее чувство, но хоккей — командная игра»

Нападающий «Чикаго» Роман Канцеров прокомментировал первый хет-трик в карьере в НХЛ, который он оформил в гостевом матче против «Ванкувера» (6:3).

«Первый хет-трик — это, конечно, здорово. Потрясающее чувство, но хоккей — командная игра. Партнеры отлично мне помогали, создавали хорошие моменты. Пару раз удалось сыграть на добивании, Алекс Влашич отдал передачу на дальнюю штангу. Мы забили в большинстве», — приводит слова Канцерова официальный сайт НХЛ.

Форвард также рассказал, как ему пришлось изменить свою игру после перехода из КХЛ в НХЛ.

«Это другая лига. Возможно, в предыдущие годы я мог бросать и забивать издалека, но теперь мне нужно находиться в слоте. Это моя работа. Я нападающий, должен быть ближе к воротам, играть на добиваниях, подставлять клюшку и забивать с близкого расстояния», — добавил Канцеров.

В матче с «Ванкувером» 22-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка. Он стал первым новичком «Чикаго» со времен Коннора Бедарда (12 марта 2024 года), которому удалось набрать четыре очка за игру. В 24 матчах сезона-2026/27 на счету Канцерова 18 (13+5) очков.