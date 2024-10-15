Канарейкин вспомнил о том, как подпускал Шестеркина к основной команде «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин рассказал, как вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин дебютировал за «Спартак» под его руководством.

«Я его в составе «Спартака» это я его полгода тренировал. Это был 2014 год, когда в «Спартаке» были проблемы и мы оказались в такой ситуации, когда банк не смог продолжать сотрудничество с командой и мы в такой ситуации были безденежной и кое-как доиграли чемпионат.

Как раз группу молодых ребят из девяти человек я взял в первую команду. Потому что уехали легионеры, серьезные игроки и я взял их из молодежной команды: Шестеркина, Сорокина, Кулика, Васильева, Николенко. Потом они в КХЛ играли. Вот, Шестеркин полгода играл у меня в команде, вот, после этого они выиграли Кубок Харламова среди молодежных команд», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.