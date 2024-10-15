Канарейкин вспомнил о том, как подпускал Шестеркина к основной команде «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин рассказал, как вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин дебютировал за «Спартак» под его руководством.
«Я его в составе «Спартака» это я его полгода тренировал. Это был 2014 год, когда в «Спартаке» были проблемы и мы оказались в такой ситуации, когда банк не смог продолжать сотрудничество с командой и мы в такой ситуации были безденежной и кое-как доиграли чемпионат.
Как раз группу молодых ребят из девяти человек я взял в первую команду. Потому что уехали легионеры, серьезные игроки и я взял их из молодежной команды: Шестеркина, Сорокина, Кулика, Васильева, Николенко. Потом они в КХЛ играли. Вот, Шестеркин полгода играл у меня в команде, вот, после этого они выиграли Кубок Харламова среди молодежных команд», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.
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|2
|4
|4
|Айлендерс
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|1
|2
|3
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
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|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
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|2
|1
|4
|2
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|3
|Флорида
|4
|2
|2
|4
|4
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|5
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|6
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Юта
|4
|3
|1
|6
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|3
|1
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|6
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
|15.10
|02:00
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Рейнджерс – Детройт
|4 : 1
|15.10
|02:30
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Монреаль – Питтсбург
|3 : 6
|15.10
|04:00
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Колорадо – Айлендерс
|2 : 6