Канарейкин считает, что защитник СКА Никишин готов к НХЛ
Заслуженный тренер России Федор Канарейкин рассказал о готовности защитника СКА Александра Никишина к выступлениям в НХЛ.
— Никишин — готовый игрок для НХЛ?
— Парень готов, о нем уже много сказано. Он молодой перспективный защитник. На сегодня он лучший защитник чемпионата. Никишин однозначно готов к НХЛ.
Конечно, было бы хорошо посмотреть его в этой лиге. Интересно, как он адаптируется к тому хоккею, вольется в него и будет прогрессировать. Но мы знаем, что у него контрактные обязательства со СКА. Сам он сказал, что эти контрактные обязательства он будет выполнять. Но Никишин точно готов к НХЛ, — сказал Канарейкин Metaratings.ru.
С 2022-го хоккеист выступает за СКА. В 2020-м был выбран в 3-м раунде под общим 69-м номером клубом «Каролина Харрикейнз».
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|П
|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|П
|О
|1
|Виннипег
|0
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|2
|Даллас
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|3
|Колорадо
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|0
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|4
|Миннесота
|0
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|5
|Нэшвилл
|0
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|0
|0
|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
|0
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|0
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|8
|Юта
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|Эдмонтон
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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