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Сегодня, 07:07

Канарейкин считает, что защитник СКА Никишин готов к НХЛ

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин рассказал о готовности защитника СКА Александра Никишина к выступлениям в НХЛ.

— Никишин — готовый игрок для НХЛ?

— Парень готов, о нем уже много сказано. Он молодой перспективный защитник. На сегодня он лучший защитник чемпионата. Никишин однозначно готов к НХЛ.

Конечно, было бы хорошо посмотреть его в этой лиге. Интересно, как он адаптируется к тому хоккею, вольется в него и будет прогрессировать. Но мы знаем, что у него контрактные обязательства со СКА. Сам он сказал, что эти контрактные обязательства он будет выполнять. Но Никишин точно готов к НХЛ, — сказал Канарейкин Metaratings.ru.

С 2022-го хоккеист выступает за СКА. В 2020-м был выбран в 3-м раунде под общим 69-м номером клубом «Каролина Харрикейнз».

Источник: Metaratings.ru
ХК Каролина Харрикейнз
Александр Никишин
Федор Канарейкин
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