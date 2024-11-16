Канарейкин: «Главное, чтобы Ничушкин был устойчив в дальнейшей жизни»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал возвращение нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина после отстранения в НХЛ.

«Валерий — упорный товарищ, который достиг больших высот в спорте. Хочется верить, что возвращение всерьез и надолго, и что он будет устойчив в дальнейшей жизни. Это самое главное, чего ему хочется пожелать. А спортивные успехи он вернет и преумножит», — цитирует Канарейкина «ВсеПроСпорт».

16 ноября Ничушкин сыграл за «Колорадо» против «Вашингтона» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ. В мае 29-летнего россиянина отстранили минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игрокам НХЛ.