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Сегодня, 13:31

Канарейкин: «Главное, чтобы Ничушкин был устойчив в дальнейшей жизни»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал возвращение нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина после отстранения в НХЛ.

«Валерий — упорный товарищ, который достиг больших высот в спорте. Хочется верить, что возвращение всерьез и надолго, и что он будет устойчив в дальнейшей жизни. Это самое главное, чего ему хочется пожелать. А спортивные успехи он вернет и преумножит», — цитирует Канарейкина «ВсеПроСпорт».

16 ноября Ничушкин сыграл за «Колорадо» против «Вашингтона» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ. В мае 29-летнего россиянина отстранили минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игрокам НХЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
Федор Канарейкин
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Ничушкин — об отстранении: «Надеюсь, это больше никогда не повторится»
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 20 12 8 26
2 Вашингтон 16 11 5 23
3 Каролина 15 11 4 22
4 Рейнджерс 15 10 5 21
5 Айлендерс 17 7 10 18
6 Филадельфия 17 7 10 16
7 Питтсбург 19 6 13 15
8 Коламбус 16 6 10 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 17 11 6 23
2 Торонто 18 10 8 22
3 Бостон 18 8 10 18
4 Тампа-Бэй 15 8 7 17
5 Оттава 16 8 8 17
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7 Детройт 16 7 9 15
8 Монреаль 17 5 12 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 17 15 2 30
2 Миннесота 16 11 5 25
3 Даллас 15 10 5 20
4 Колорадо 18 9 9 18
5 Юта 17 7 10 17
6 Сент-Луис 17 7 10 15
7 Чикаго 17 6 11 13
8 Нэшвилл 18 5 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 11 6 24
2 Лос-Анджелес 18 9 9 21
3 Калгари 18 9 9 21
4 Ванкувер 15 8 7 19
5 Эдмонтон 17 9 8 19
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