Канарейкин прокомментировал неудачную игру «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин оценил вероятность попадания «Вашингтона» в плей-офф НХЛ в этом сезоне.

«Трудно сказать, очень много накопилось уже таких проблем больших в команде. Возможно, команда еще поборется за попадание в плей-офф, но мы видим, что возникают какие-то моменты, которые не дают команде играть на большой результат», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

7 февраля «Вашингтон» проиграл «Монреалю» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу в этой встрече и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в истории лиги до 62 шайб.