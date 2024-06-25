Канарейкин: «Седьмой матч и победа «Флориды» — это, конечно, радость»

Бывший главный тренер «Спартака», «Металлурга» и «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» (4-3).

«Очень сильная и качественная финальная серия, которая доставила много удовольствия болельщикам. Стартовый отрезок сложился очень хорошо для «Флориды», а потом «Эдмонтон» перевернул ход серии. Седьмой матч и победа «Пэнтерс» — это, конечно, радость. Поздравим наших ребят с победой. Кузбасс рулит! А в Эдмонтоне сейчас трагедия. «Ойлерс» подняли серию с 0-3, но в решающей встрече уступили в равной борьбе. Однако нейтральные болельщики остались довольны хоккеем в финале. В том числе, и мощными индивидуальными выступлениями игроков», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

«Флорида» выиграла финальную серию Кубка Стэнли у «Эдмонтона» со счетом 4-3. Обладателями трофея стали три российских хоккеиста: вратарь Сергея Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и правый крайний Владимир Тарасенко.