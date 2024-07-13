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Канарейкин оценил шансы нападающего Гусева снова заиграть в НХЛ

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Российский тренер Федор Канарейкин оценил шансы нападающего Никиты Гусева снова заиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Шанс есть всегда. Первая попытка у Гусева была, адаптацию прошел. Его карьера в КХЛ складывалась очень ярко и серьезно, с рекордами. Прошлый сезон по результатам получился очень сильным. Не знаю, как все в НХЛ сложится, все-таки возраст, но попытаться можно. «Нью-Джерси» — команда молодая, которая подписывала много ярких молодых хоккеистов на перспективу. Прямо сейчас, думаю, Гусеву будет трудно снова заиграть там, но пробовать надое, — сказал Канарейкин Legalbet.

В начале июля стало известно, что 32-летний форвард принял участие в лагере развития «Нью-Джерси Девилс». Гусев уже выступал за «Нью-Джерси» с 2019 по 2021 год. В 86 матчах за «дьяволов» россиянин набрал 49 (15+34) баллов.

Источник: Legalbet
Никита Гусев
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Федор Канарейкин
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