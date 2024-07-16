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Канарейкин о состоянии Кузнецова: «Игра за «Каролину» говорит, что он перезагрузился и работает в верном направлении»

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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин поделился с «СЭ» мнением о ментальном состоянии нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова.

В начале февраля 2024 года Кузнецов, на тот момент еще выступавший за «Вашингтон», попал в программу помощи игрокам НХЛ. Программа помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями. В марте 2024 года, после прохождения курса реабилитации, форвард был обменян в «Каролину».

«Он вернулся и играл в составе «Каролины». Проводил достаточно времени на льду — это говорит о том, что человек перезагрузился. Надеюсь, он работает в правильном направлении. Что касается дальнейших действий, то здесь трудно что-то прогнозировать. Отдадим это все на откуп игроку. Надеюсь, что характер и все, то что он наработал большим трудом будет способствовать его хорошей дальнейшей жизни», — сказал Канарейкин «СЭ».

В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очков. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.

(Александр Абустин)

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