Канарейкин о состоянии Кузнецова: «Игра за «Каролину» говорит, что он перезагрузился и работает в верном направлении»
Заслуженный тренер России Федор Канарейкин поделился с «СЭ» мнением о ментальном состоянии нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова.
В начале февраля 2024 года Кузнецов, на тот момент еще выступавший за «Вашингтон», попал в программу помощи игрокам НХЛ. Программа помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями. В марте 2024 года, после прохождения курса реабилитации, форвард был обменян в «Каролину».
«Он вернулся и играл в составе «Каролины». Проводил достаточно времени на льду — это говорит о том, что человек перезагрузился. Надеюсь, он работает в правильном направлении. Что касается дальнейших действий, то здесь трудно что-то прогнозировать. Отдадим это все на откуп игроку. Надеюсь, что характер и все, то что он наработал большим трудом будет способствовать его хорошей дальнейшей жизни», — сказал Канарейкин «СЭ».
В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очков. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.
(Александр Абустин)
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|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|О
|1
|Виннипег
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|2
|Даллас
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|3
|Колорадо
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
|0
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|0
|0
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|8
|Эдмонтон
|0
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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