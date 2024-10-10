Зак Фукале: «Одни из лучших вратарей в НХЛ — россияне. Что у вас тут в воде и еде?»

Канадский вратарь «Трактора» Зак Фукале порассуждал о русской вратарской школе.

«Впечатляет, сколько талантливых голкиперов родом из России. Видно, насколько плодородна эта «школа». Одни из лучших вратарей в НХЛ — россияне. Не знаю, что у вас тут в воде, еде или какие секретные технологии подготовки (смеется). Эти ребята играют на действительно высоком уровне. За ними интересно наблюдать, потому что эти ребята — действительно прекрасные вратари», — приводит слова Фукале Sport24.

Также Фукале заявил, что в детстве его кумирами были Мартин Бродо, Жозе Теодор и Кэри Прайс, а сейчас он большой поклонник Андрея Василевского, Игоря Шестеркина и Ильи Сорокина.