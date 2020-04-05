Канадский врач: «Возобновление сезона в НХЛ? Всем плевать. Арены лучше превратить в морги»

Представитель Канадской ассоциации врачей скорой помощи Алан Драммонд ответил на вопрос о том, как скоро может возобновиться сезон-2019/20 в НХЛ.

— Всем плевать на это, — приводит журналист Рик Уэстхэд слова Драммонда. — Сейчас у всего мира есть только одна цель. Как и все, я люблю спорт, но сейчас и вправду не до него. В конце концов, спорт — это развлечение, которое предоставляют нам высокооплачиваемые атлеты, дабы удовлетворить всех нас. Сейчас мы сражаемся за наши жизни, время сосредоточиться на единственной главной цели — борьбе с коронавирусом. Хоккейные арены лучше превратить в морги или госпитали.

«Nobody gives a shit right now... Better to turn hockey rinks into makeshift hospitals or morgues.»



— Dr. Alan Drummond of the Canadian Association of Emergency Room Physicians on when the NHL & other leagues should resume play. pic.twitter.com/TVH3wjUTdt — Rick Westhead (@rwesthead) April 4, 2020

Ранее президент США Дональд Трамп провел встречу с руководителями главных лиг Северной Америки. На встрече Трамп выразил надежду на то, что зрители смогут вернуться на трибуны в августе или сентябре.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. В России на данный момент 5389 случай заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.