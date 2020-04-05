НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Канадский врач: «Возобновление сезона в НХЛ? Всем плевать. Арены лучше превратить в морги»

14:03
Представитель Канадской ассоциации врачей скорой помощи Алан Драммонд ответил на вопрос о том, как скоро может возобновиться сезон-2019/20 в НХЛ. Фото nhl.com
Представитель Канадской ассоциации врачей скорой помощи Алан Драммонд ответил на вопрос о том, как скоро может возобновиться сезон-2019/20 в НХЛ. Фото nhl.com
Теги:

Представитель Канадской ассоциации врачей скорой помощи Алан Драммонд ответил на вопрос о том, как скоро может возобновиться сезон-2019/20 в НХЛ.

— Всем плевать на это, — приводит журналист Рик Уэстхэд слова Драммонда. — Сейчас у всего мира есть только одна цель. Как и все, я люблю спорт, но сейчас и вправду не до него. В конце концов, спорт — это развлечение, которое предоставляют нам высокооплачиваемые атлеты, дабы удовлетворить всех нас. Сейчас мы сражаемся за наши жизни, время сосредоточиться на единственной главной цели — борьбе с коронавирусом. Хоккейные арены лучше превратить в морги или госпитали.

Ранее президент США Дональд Трамп провел встречу с руководителями главных лиг Северной Америки. На встрече Трамп выразил надежду на то, что зрители смогут вернуться на трибуны в августе или сентябре.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. В России на данный момент 5389 случай заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир