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Сегодня, 13:50

Канадские болельщики освистали гимн США во время матчей НХЛ

Сергей Ярошенко
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Болельщики «Оттавы» и «Калгари» освистали гимн США во время матчей НХЛ.

На играх «Оттава» — «Миннесота» (6:0) и «Калгари» — «Детройт» (1:3) в течение всего исполнения гимна США канадские зрители неодобрительно свистели и гудели.

Как отмечается в СМИ, наиболее вероятной причиной подобной реакции фанатов является недавнее решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из Канады.

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Оттава Сенаторз
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«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 52 34 18 75
2 Каролина 53 32 21 68
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 52 26 26 59
5 Айлендерс 51 24 27 55
6 Рейнджерс 51 24 27 52
7 Филадельфия 53 23 30 52
8 Питтсбург 54 22 32 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 31 22 65
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 52 28 24 60
4 Тампа-Бэй 51 27 24 58
5 Бостон 54 26 28 58
6 Детройт 52 26 26 57
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 51 20 31 45
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 54 37 17 77
2 Даллас 51 33 18 67
3 Миннесота 53 31 22 66
4 Колорадо 53 30 23 62
5 Юта 51 21 30 51
6 Сент-Луис 52 23 29 50
7 Нэшвилл 51 18 33 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 31 21 68
2 Эдмонтон 52 32 20 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 51 25 26 57
5 Ванкувер 51 23 28 56
6 Сиэтл 53 23 30 49
7 Анахайм 51 21 30 48
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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7.02
2.02 03:00
Тампа-Бэй – Айлендерс
2 : 3 ОТ
2.02 03:00
Вашингтон – Виннипег
 4 : 5 ОТ
2.02 03:00
Питтсбург – Нэшвилл
 3 : 0
2.02 03:00
Каролина – Лос-Анджелес
 2 : 4
2.02 03:00
Эдмонтон – Торонто
 3 : 4
2.02 03:00
Оттава – Миннесота
 6 : 0
2.02 06:00
Калгари – Детройт
 1 : 3
2.02 21:00
Баффало – Нью-Джерси
 - : -
2.02 23:00
Колорадо – Филадельфия
 - : -
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