Канадские болельщики освистали гимн США во время матчей НХЛ

Болельщики «Оттавы» и «Калгари» освистали гимн США во время матчей НХЛ.

На играх «Оттава» — «Миннесота» (6:0) и «Калгари» — «Детройт» (1:3) в течение всего исполнения гимна США канадские зрители неодобрительно свистели и гудели.

Как отмечается в СМИ, наиболее вероятной причиной подобной реакции фанатов является недавнее решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из Канады.