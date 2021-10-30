Канадец Поль Пуарье высказался за право демонстрировать разные стили в фигурном катании

Канадские фигуристы, бронзовые призеры чемпионата мира 2021 в Стокгольме, выступающие в танцах на льду Пайпер Гиллес и Поль Пуарье прокомментировали скандал вокруг российского судьи Александра Веденина.

Ранее Веденин в интервью «Матч ТВ» заявил, что французская пара Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон не может показывать искренних эмоций на льду, так как партнер нетрадиционной сексуальной ориентации. Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование.

«Фигурное катание — особый спорт, где мы показываем наше артистическое мастерство и судьи оценивают нас по этому навыку. Каждый фигурист имеет возможность показать себя и свои артистические данные, чтобы показать те программы и тот стиль катания, который он хочет демонстрировать. В этом плане должна быть свобода. На мой взгляд именно такая свобода и делает наш спорт особенным, и мы должны стараться поддерживать это качество в фигурном катании», — сказал Поль Пуарье.

«Думаю, нам будет лучше сконцентрироваться на нашем катании и не обсуждать другие пары», — добавила Пайпер Гиллес.

Отметим, что Пуарье летом этого года совершил каминг-аут. (Рустам Имамов).